Petruzzelli: a Bari i violoncelli dei Berliner Philharmoniker

(ANSA) - BARI, 21 APR - Suoneranno il 22 aprile alle 20.30 sul palco del teatro Petruzzelli di Bari i 12 violoncelli dei Berliner Philharmoniker, nell'ambito della stagione concertistica del politeama. Nel darne notizia, la Fondazione Petruzzelli li definisce "un ensemble unico", una sorta di "orchestra nell'orchestra".

Sin dalla loro fondazione, nel 1972, i 12 violoncellisti, evidenzia la Fondazione, "hanno saputo conquistare il pubblico di tutto il mondo con il loro straordinario suono e il loro virtuosismo unico, raccogliendo ovunque successi su successi e diventando rapidamente una vera e propria istituzione musicale".

Molti i capi di Stato che hanno apprezzato i 12 violoncelli di Berlino e altrettanti i compositori contemporanei che hanno scritto per loro, come, fra gli altri, Arvo Pärt, Sofija Gubajdulina, Wolfgang Rihm, Peter Eötvös, Kaija Saariaho, Tan Dun, Frangis Ali-Sade, Wilhelm Kaiser-Lindemann, Christian Jost, Iannis Xenakis, Julius Klengel. Il concerto prevede un programma ampio che spazia, fra gli altri, dalle colonne sonore, come quella dell'omonimo film "Catch me if you can", composta da John Williams, o "La strada", dalla colonna sonora del film omonimo, per 12 violoncelli, di Nino Rota, alle composizioni fra le più note di Astor Piazzolla. (ANSA).