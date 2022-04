I Modà, seguiamo le tante direzioni dell'amore

(ANSA) - MILANO, 20 APR - S'intitola 'Buona Fortuna - Parte Seconda', il nuovo EP firmato dai Modà e in uscita venerdì 22 aprile. Il lavoro della band è il secondo capitolo del viaggio intrapreso con la pubblicazione del primo EP 'Buona Fortuna - Parte Prima'. Tra i sei brani inediti del lavoro in uscita, c'è anche 'In tutto l'universo', il brano pubblicato lo scorso 14 febbraio e accompagnato da un video che racconta la storia d'amore tra Francesco 'Kekko' Silvestre e sua moglie.

"La direzione dell'EP è dettata dalle sfaccettature dell'amore - ha spiegato Silvestre - e non c'è momento migliore di questo per esprimerlo in tutte le sue forme". Il nuovo tour dei Modà partirà dal Mediolanum Forum di Milano il 2 e 3 maggio (prima data già sold out). (ANSA).