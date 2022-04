Gazzè e Carl Brave di nuovo insieme con 'Cristo di Rio'

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Dopo il successo di "Posso", certificato con il doppio platino, Max Gazzè e Carl Brave tornano insieme con il brano "Cristo di Rio" (Epic/Sony Music), il nuovo inedito in uscita il 22 aprile in radio e su tutte le piattaforme digitali (pre-save https://forms.sonymusicfans.com/campaign/max-gazze-cristo-di-rio -ft-carl-brave/). Tra ecletticità e talento, i due artisti mettono a segno un mix perfetto di sonorità ricercate e spensieratezza bohémien dove beat e synth si uniscono agli strumenti suonati.

La scrittura personale e riconoscibilissima di Carl Brave regala istantanee di vita quotidiana che diventano universali: "Sto qua a braccia aperte come il Cristo di Rio / hai detto basta e basta l'ho detto anche io". Le due voci si legano tra cori e suggestioni, muovendosi su una produzione in bilico tra pop ed elettronica.

Bassista d'eccezione, compositore di opere 'sintoniche' e colonne sonore, autore multiplatino, Gazzè spazia dal punk al pop, fino alla composizione sinfonica. Il nuovo duetto con Carl Brave sottolinea la sua versatilità, in attesa di tornare in estate a riaccendere e far saltare le più grandi piazze di tutta Italia, insieme alla sua band, con il suo nuovo tour. Carl Brave, artista da oltre 30 dischi di platino, tour sold out e primi posti in radio, scelto da Netflix per comporre il brano portante del suo ultimo film "La svolta", autore della musica inserita nella mostra "Crazy - la follia nell'arte contemporanea" in esposizione al Chiostro del Bramante di Roma, è atteso per un nuovo live estivo nei più grandi Festival italiani. (ANSA).