Diodato ospite dell'Eurovision, sarà alla prima semifinale

(ANSA) - ROMA, 20 APR - E' Diodato il primo ospite dell'Eurovision Song Contest, in programma a Torino dal 10 al 14 maggio. Lo ha annunciato lo stesso artista in collegamento con il Tg1. Diodato salirà sul palco del Pala Olimpico nella prima semifinale, il 10 maggio in diretta su Rai1, e proporrà una versione speciale di Fai rumore, il brano con cui ha vinto il Festival di Sanremo 2020. "Ci stiamo avvicinando a questa manifestazione importantissima, che vede la Rai in prima linea e per questo sono felice di annunciare qui che sarò ospite all'Eurovision Song Contest il 10 maggio", ha detto Diodato che due anni fa emozionò intonando Fai rumore in un'Arena di Verona deserta per Europe Shine a Light, lo show che sostituì l'Eurovision, sospeso per la pandemia. "Siamo in tanti italiani quest'anno ed è bello che la musica italiana stia viaggiando tanto in giro per il mondo e sono felice di far parte di questo flusso musicale", ha aggiunto l'artista. "Penso che questa manifestazione rappresenti la forza di amplificare i messaggi della musica, di abbattere le barriere, unire i popoli, portare messaggi di pace all'umanità, più che mai importanti in questo momento". (ANSA).