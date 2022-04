Billie Eilish protagonista del nuovo corto dei Simpson

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Dopo il trionfo agli Academy Awards 2022 dove ha vinto l'Oscar per la miglior canzone originale con 'No Time To Die' tratto dalla colonna sonora di 007, Billie Eilish apparirà insieme alla famiglia dei Simpson nel prossimo cortometraggio intitolato Lisa, ti presento Billie. Il corto, con gli artisti vincitori di Oscar© e Grammy© Award Billie Eilish e Finneas, debutterà venerdì 22 aprile in esclusiva su Disney+. In Lisa, ti presento Billie, Lisa Simpson viene scoperta dagli artisti Billie Eilish e Finneas mentre cerca un posto tranquillo per esercitarsi con il suo sassofono. Billie invita Lisa nel suo studio per una jam session speciale che non dimenticherà mai. Lisa, ti presento Billie è il quarto di una serie di corti dei Simpson creati in esclusiva per Disney+ che rendono omaggio ai diversi brand e ai titoli più popolari della piattaforma. I precedenti corti a tema Star Wars e Marvel, Maggie Simpson in "Il risveglio della Forza dopo il riposino" e The Good, The Bart, and The Loki", sono attualmente disponibili su Disney+. Il più recente I Simpson in Plusaversary ha debuttato il 12 novembre 2021 in occasione delle celebrazioni per il Disney+ Day. Questi contenuti e altri ancora si trovano nella collezione "I Simpson" sulla piattaforma streaming: https://www.disneyplus.com/it-it/franchise/i-simpson. (ANSA).