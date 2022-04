A Roma la violinista Anais Drago, nuovo talento del jazz

(ANSA) - ROMA, 20 APR - La violinista Anais Drago, decretata dalla rivista Musica Jazz miglior nuovo talento 2021, sarà in concerto a Roma alla Casa del Jazz il 21 aprile alle 21 per presentare il suo ultimo album "Solitudo". La giovane musicista di Biella in questo nuovo lavoro non è mai veramente sola. Anche sul palcoscenico i suoi brani uniscono la ricchezza armonica e melodica a una moltitudine di suoni. Anais Drago, che si è avvicinata al violino a tre anni e mezzo, punta ad estrarre tutte le infinite potenziali voci dello strumento, inventando soluzioni nuove e ardite. Grazie all'uso di effetti, loop station e sovraincisioni, le corde del violino - elettrico e acustico - si moltiplicano fino a raggiungere volumi orchestrali. La musica trae spunti da testi letterari, ricordi o riflessioni sulla vita contemporanea e i brani rivelano influenze della violinista e compositrice, dalla musica classica e barocca, al folk, world music, pop, progressive rock, fusion e infine il jazz. (ANSA).