Santa Cecilia, Pappano e la Messa di Gloria di Puccini

(ANSA) - ROMA, 19 APR - La Messa di Gloria di Giacomo Puccini diretta da Antonio Pappano all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Il direttore musicale di Santa Cecilia torna sul podio il 21 aprile per la stagione sinfonica dell' Accademia Nazionale con la Messa per soli, coro e orchestra scritta dal compositore nel 1880 al termine del suo periodo di studi a Lucca, e riscoperta soltanto negli anni Cinquanta dello scorso secolo.

Pappano, che nel 2001 ha inciso la composizione su disco, avrà accanto due star del canto come il tenore Saimir Pirgu, scoperto e lanciato giovanissimo da Claudio Abbado e oggi acclamato sui palcoscenici internazionali più prestigiosi, e il baritono Mattia Olivieri, esibitosi recentemente a Santa Cecilia nella trionfale Turandot diretta da Pappano e incisa per Warner Classics. Il concerto (alle 19:30, repliche il 22 aprile alle 20:30 e il 23 alle 18) prevede anche la prima esecuzione a Santa Cecilia di Elegia per grande orchestra di Amilcare Ponchielli.

La breve composizione, riscoperta alla fine degli anni Settanta del Novecento, è stata diretta per la prima volta da Riccardo Muti nel 1980 a Filadelfia. Probabilmente fu composta dopo il 1879 per un'occasione commemorativa, forse addirittura per la morte di Richard Wagner (1883) che Ponchielli ammirava in modo particolare. In chiusura, a 130 anni dalla nascita del direttore e compositore triestino Victor De Sabata (1892-1967), l'Orchestra di Santa Cecilia interpreterà il suo primo poema sinfonico Juventus, inno alla giovinezza composto nel 1919 e diretto dall' autore a Santa Cecilia nel 1921 e nel 1928. Tra i maggiori direttori della prima metà del Novecento, De Sabata è salito sul podio delle migliori orchestre del mondo. Nel 1953, poco prima di ritirarsi dalle scene, incise una memorabile Tosca con Maria Callas, Tito Gobbi e Giuseppe Di Stefano. (ANSA).