L'omaggio di Santa Cecilia a Bruno Cagli

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Santa Cecilia, l'Associazione Roma Sinfonietta e l'Università Roma Tre Tor Vergata rendono omaggio a Bruno Cagli, storico presidente-sovrintendente dell'Accademia Nazionale per venti anni, dal 1900 al 1999 e dal 2003 al 2014.

Il 21 aprile alle 21 nella Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone saranno eseguite le composizioni di Lucio Gregoretti e Marco Betta che hanno intonato due dei testi teatrali di maggiore successo del musicologo, morto nel novembre 2018.

Bruno Cagli, di cui l'Accademia ha appena pubblicato i suoi saggi rossiniani raccolti nel volume Dolci inganni, soavi catene, è stato anche docente universitario, sceneggiatore e autore per la radio, la televisione e il cinema e autore, appunto, di testi teatrali pubblicati nel 2014 dalla casa editrice Bulzoni, nonché di libretti d'opera. Che succede se temi universali come il tempo e la morte vengono affrontati in una dimensione surreale e grottesca? Se personaggi bizzarri ed eccentrici litigano e si azzuffano per ragioni apparentemente inutili in un crescendo avvincente di provocazioni e fraintendimenti che li porterà a perdere il senso della realtà in un caleidoscopio di parole e suoni?' Sono queste le caratteristiche dei testi di Bruno Cagli 'L'ultimo avventore' e 'Dimenticanza al Ministero delle Colonie' musicati rispettivamente da Gregoretti e Betta, due opere da camera che mettono in scena l'una la storia di un omicidio 'pulito' e l'altra quella di un'originale vendetta, entrambe con un finale a sorpresa. Gli interpreti sono il soprano Lavinia Bini, il baritono Bruno Taddia e il tenore Didier Peri, voci recitanti di Dalal Suleiman e Francesco Trifilio. L'Orchestra Roma Sinfonietta è diretta da Francesco Lanzillotta, che nei prossimi giorni debutterà all'Opera di Stato di Vienna. (ANSA).