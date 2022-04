Keith Urban, fuori da alcol e droga grazie a Nicole Kidman

(ANSA) - NEW YORK, 18 APR - Keith Urban è un uomo libero dalle dipendenze grazie a Nicole Kidman. Lo ha detto la stessa star del country in un'intervista al Sunday Times. Parlando candidamente del suo passato con alcol e droghe, Urban, 54 anni, ha detto che ne è uscito grazie alla riabilitazione e all'incoraggiamento della moglie.

Il suo primo ricovero risale al 1998. Poi un altro, pochi mesi dopo aver sposato la Kidman nel 2006, su insistenza proprio della moglie. Il cantante le ha anche dedicato una canzone, intitolata simbolicamente 'Thank You'. Urban è cresciuto con un padre alcolista e, pur avendo visto da vicino gli effetti che la dipendenza può avere su una famiglia, è caduto nella stessa trappola. (ANSA).