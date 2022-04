I BTS annunciano il nuovo album, uscirà il 10 giugno

(ANSA) - NEW YORK, 18 APR - Con un video di 50 secondi sul loro account ufficiale su Twitter i BTS annunciano l'uscita del loro prossimo album, il 10 giugno. E' mistero tuttavia sul titolo: la boy band sudcoreana, infatti, ha solo usato la citazione 'We Are Bulletproof', ma non è chiaro se è appunto il titolo dell'album o di una canzone.

L'uscita del nuovo lavoro è stata confermata anche dalla loro etichetta discografica Big Hit Music, che ha sottolineato che si tratterà di un big hit. Di recente la band è apparsa sia agli Oscar che ai Grammy dove ha eseguito 'Butter'. Il frontman Jungkook è piombato giù dall'alto in modo spettacolare mentre gli altri componenti del gruppo erano seduti tra il pubblico. I BTS sono reduci da quattro date a Las Vegas del tour 'Permission to Dance on Stage'. (ANSA).