'Special', nuovo album Lizzo esce il 15 luglio

(ANSA) - NEW YORK, 15 APR - Una sola parola, 'Special'. E' il titolo del nuovo album di Lizzo che uscirà il prossimo 15 aprile. L'annuncio sui social con una foto in bianco e nero della rapper con il capo coperto da una cuffia in stile armatura. Poi un semplice messaggio, 'Special. The Album. 15 luglio', chiuso dall'emoticon a forma di cuore.

Oltre all'album è stato anche annunciato che il singolo 'About Damn Time', che la stessa Lizzo ha definito la canzone dell'estate, sarà anche un video musicale.

Di recente l'artista ha anche lanciato una linea di body contenitivi per tutti i tipi di fisici, 'Yitty', titolo ispirato al suo soprannome da ragazzina. E' inoltre su Amazon Prima con la serie reality, ''Watch Out for the Big Grrrls', in cui si dà alla ricerca di nuove ballerine che l'accompagneranno sul palco, in acrobatiche coreografie, per il suo tour mondiale. (ANSA).