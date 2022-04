Dardust e Massimo Pericolo, esce Il signore del bosco

(ANSA) - ROMA, 15 APR - Esce venerdì 15 aprile sulle piattaforme digitali per Sony Music Masterworks e Artist First, "Signore del bosco", il brano in cui le due anime di Dardust incontrano le parole e l'immaginario di Massimo Pericolo.

L'uscita del singolo sarà accompagnata da un video in arrivo il 22 aprile.

"Quando lessi il libro di Massimo Pericolo 'Signore del bosco' - spiega Dardust - rimasi molto colpito dalla dualità del suo percorso e dal passaggio dal caos al rigore grazie anche al suo avvicinamento alla cultura orientale e al mondo delle arti marziali. Allo stesso tempo mi affascinava la comune passione che nutriamo per i film di Hayao Miyazaki e per una certa estetica orientale. In questa forma di dualità che ho trovato nel libro ho rivisto un parallelismo con uno dei concept del mio prossimo album. Questo mi ha ispirato a creare il mondo musicale del brano che si avvicina ai lavori di Joe Hisaishi (il compositore che ha realizzato molte delle colonne sonore dei film di Hayao Miyazaki) e in cui sono presenti entrambe le mie anime: il pianoforte e l'elettronica".

"In Totoro - dice Massimo Pericolo - pregavo il signore del bosco perché mi sentivo perso, mi sentivo piccolo e solo mentre affrontavo la vita come un adulto. Mi rincuorava creare con la fantasia questa figura fantastica, un santo protettore che si preoccupava per quelli come me, che nonostante i loro bisogni fossero uguali a quelli di tutti dovevano provvedervi arrangiandosi, a volte commettendo gravi errori. Come nel film d'animazione Totoro che dal fitto del bosco si prende cura di due bambine con la mamma malata. Il bosco è la provincia, che dietro al verde dei boschi nasconde interi paesi, le due bambine siamo tutti noi alle prese con la vita e la mamma malata è una società e uno stato che non sono presenti quando ne avremmo bisogno. Più cresco, più maturo e divento la voce di tante persone, e più mi sento di incarnare quella creatura che io stesso ho creato per proteggermi dal tutto. Io sono il Signore Del Bosco". (ANSA).