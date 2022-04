Pat Metheny in cartellone al Ravenna Jazz

(ANSA) - BOLOGNA, 13 APR - Artisti di primo piano come Pat Metheny, Sarah Jane Morris e Nick The Nightfly con l'Italian Jazz Orchestra, saranno tra i nomi in cartellone a 'Ravenna jazz', il festival in calendario dal 4 al 13 maggio nei teatri e nei locali del circondario. Pat Metheny, superstar della chitarra, presenterà il 7 maggio al teatro Alighieri il suo nuovo progetto 'Side-eye', affiancato da Chris Fishman pianoforte e tastiere, e Joe Dyson batteria. Il 13 il vasto organico dell'Italian Jazz Orchestra diretta da Fabio Petretti avrà come ospiti le voci di Nick The Nightfly e Sarah Jane peer un particolare omaggio a Frank Sinastra, 'The voice'. Da segnalare anche la monumentale produzione originale 'Pazzi di jazz young project' dedicata quest'anno al leggendario trombettista Chet Baker (9 maggio), con sul palco uno stuolo di giovanissimi esecutori affidati a nomi come il direttore e arrangiatore Tommaso Vittorini, il trombettista Enrico Rava, il trombonista Mauro Ottolini e il beatboxer Alien Dee. In qualità di solisti e direttori affiancheranno i giovani allievi da loro stessi preparati nel corso di svariati mesi nell'ambito del progetto didattico 'Pazzi di jazz'. Nel format 'Ravenna 49/mo Jazz Club', caratterizzato da ambientazioni in piccoli teatri e club, si ascolteranno proposte attuali e stimolanti come Paula Morelenbaum, Lionel Loueke, Shai Maestro, Salvador Sobral, i 75 Dollar Bill, il Khalab Live Quartet, Alessandro Scala assieme a Fabrizio Bosso. Tre i workshop previsti: due strumentali con il batterista Roberto Gatto e il chitarrista Roberto Taufic, l'altro dedicato a fotografia jazz e condotto da Roberto Masotti. Il programma dettagliato al sito www.ravennajazz.it. (ANSA).