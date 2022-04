Pasqua: a Roma concerto ucraino-russo con Dorofeeva e Chepurnaia

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Due cantanti d'eccezione: il soprano ucraino Eva Dorofeeva e il mezzosoprano russo Liudmilla Chepurnaia, accompagnate da un'orchestra appositamente formata da musicisti ucraini e russi per un canto della pace. Accade per la XXV edizione del "Concerto di Pasqua" il 17 aprile alle ore 20 nella Basilica di Sant'Andrea della Valle, riunendo musicisti e cantanti russi ed ucraini mentre ancora imperversa la guerra in Ucraina.

Enrico Castiglione, fondatore e gran patron della manifestazione da lui fondata nel 1998, ha infatti invitato per il Concerto più importante di questa XXV edizione in corso del Festival di Pasqua le due cantanti. Il "Concerto di Pasqua" rappresenta a Roma da 25 anni l'evento di punta del Festival di Pasqua, in corso nelle chiese e basiliche di Roma con grande partecipazione di pubblico fin dal Concerto inaugurale dello scorso 10 aprile al Pantheon. Eva Dorofeeva e Liudmilla Chepurnaia Schiavotti canteranno dirette da Stefano Sovrani, alla guida dell'orchestra russa-ucraina, con la regia dello stesso Enrico Castiglione, con la partecipazione di una terza cantante, il giovanissimo soprano Kateryna Chebotova, di appena vent'anni e che ha appena riabbracciato in Italia la madre fuggita proprio dall'Ucraina. In programma oltre un'ora e mezza di musica, con un repertorio di musica sacra che offrirà l'esecuzione di arie e brani di musica sacra tra i più popolari ed amati. Non mancheranno duetti, che impegneranno insieme la Dorofeeva e la Chepurnaia in brani dallo Stabat Mater di Pergolesi, ma anche arie come il "Panis Angelicus" dalla Messa Solenne di César Franck. Quest'anno il Festival di Pasqua, la manifestazione di spettacolo fondata nel 1998 da Enrico Castiglione, è tornato ad offrire a Roma la sua tradizionale programmazione concertistica di Musica Sacra durante la Settimana Santa, con gli eventi musicali nelle più importanti e monumentali chiese e basiliche della capitale, ad ingresso gratuito. Una XXV edizione dedicata alla raccolta di fondi, grazie alla collaborazione con "Emergenza Ucraina" promossa a Roma dalla Congregazione dei Salesiani. (ANSA).