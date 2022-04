Parte da Bologna il nuovo tour di Samuele Bersani

(ANSA) - BOLOGNA, 13 APR - Dopo essere stato rimandato per ben due volte, a maggio e dicembre dell'anno scorso, il concerto di Samuele Bersani, primo appuntamento del "Cinema Samuele Tour" avrà luogo il 14 aprile alle 21 all'EuropAuditorium di Bologna.

Col cantautore riminese suoneranno i chitarristi Tony Pujia e Silvio Masanotti, il bassista Davide Beatino, Alessandro Gwis alle tastiere, Marco Rovinelli alla batteria, Michele Ranieri percussioni, fisarmonica e cori e Stefano Cenci tastiere e cori.

Cinema Samuele è il titolo dell'ultimo disco di Bersani uscito a sette anni di distanza di sette anni dall'ultimo disco di inediti Nuvola Numero Nove. L'album segna un nuovo percorso sonoro per l'artista, figlio di una lunga e attenta ricerca musicale, e racchiude dieci brani in cui "l'attualità irrompe nella sua poesia come il lampo di un proiettore che nel buio della sala arriva sul grande schermo improvviso, caldo e diretto". Dieci canzoni che si presentano all'ascoltatore in maniera "cinematografica", dove c'è una colonna sonora sorprendente da ascoltare ma anche immagini nitide, crude e poetiche da guardare, tutto ad un millimetro dal protagonista. Tutto parte della musica. I suoni si avvicinano sempre più a quelli d'oltreoceano, ricchi, pastosi, sperimentali, in un percorso già iniziato negli ultimi album dove chitarre elettriche e synth si mescolano al pianoforte e agli archi. Un lavoro innovativo, prodotto e arrangiato dallo stesso Bersani con la collaborazione di Pietro Cantarelli, fuori da ogni etichetta perché contiene musica rock, ma anche pop, cantautorale e elettronica. (ANSA).