Eurovision: Mahmood & Blanco i più social del mondo

(ANSA) - TORINO, 13 APR - Mahmood & Blanco sono i cantanti dell'Eurovision 2022 più chiacchierati, a livello mondiale, con oltre 328.000 conversazioni generate sui social da gennaio ad aprile. Emerge dal monitoraggio di Talkwalker, che misura le conversazioni social e web generate dagli account di aziende, emittenti tv, personaggi, influencer e utenti in termini di presenza e interazioni (engagement) sui social. Dall'analisi effettuata a livello internazionale risulta che Mahmood & Blanco (Italia) dominano la 'Top 10' con Achille Lauro (San Marino) secondo e S10 (Paesi Bassi) terza.

A poco più di un mese dalla finale del 14 maggio a Torino, quindi, il duo vincitore del Festival di Sanremo si avvicina all'esibizione live come uno dei favoriti per la vittoria, guidando la classifica delle conversazioni social (328.000 conversazioni, share of voice 36,4%) con un sentiment positivo, cioè l'analisi di quello che gli utenti pensano sul cantante, del 32%. Segue, ma a distanza, Achille Lauro, che difende i colori di San Marino, con 149.000 risultati (share of voice 16,6% e sentiment positivo 21%), chiude il podio la cantante olandese S10 con 98.000 mila conversazioni (share of voice 10,8% e sentimenti del 22,6). Mahmood & Blanco sono ai primi posti anche in Europa e Usa.

"Il boom di interazioni social per l'Eurovision è stato il 2021, con un incremento del 61% dell'engagement generato da Facebook, ma soprattutto con quello originato da Instagram passato dalle 156.400 conversazioni del 2020 a 3,1 milioni nel 2021 e di Twitter che dalle 228.500 conversazioni è arrivato a 3,4 milioni. Anche il 2022 potrebbe ricalcare gli stessi straordinari risultati, con l'Italia a fare da capofila trascinata dalla performance di Mahmood e Blanco", commenta Francesco Turco, marketing manager per l'Italia di Talkwalker.

(ANSA).