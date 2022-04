Ditonellapiaga, aggiunte nuove date a "Camouflage, il Tour"

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Si aggiungono nuove date a "Camouflage, il Tour" di Ditonellapiaga, dal 27 maggio sui palchi dei principali festival e località italiane. Dopo avere letteralmente conquistato il pubblico di Milano e Roma con un live esplosivo in cui ha dimostrato di saper tenere il palco con un carisma raro, Ditonellapiaga sarà fino al 16 settembre in Tour. Ma gli appuntamenti dal vivo non finiscono qui: il primo maggio Ditonellapiaga parteciperà all'Uno Maggio Libero e Pensante di Taranto, mentre il 9 giugno sarà ospite di Radio zeta all'Auditorium Parco della Musica di Roma per Future Hits Live 2022, il Festival della generazione Zeta.

Margherita Carducci, classe 1997, vero nome di Ditonellapiaga, oltre a 'Chimica', già certificata disco d'oro dopo sole tre settimane dall'esibizione al Festival di Sanremo, porterà in tour i brani del suo acclamato album d'esordio Camouflage, tra nu-soul e R'N'B, frenetici ritmi latin e virate psichedeliche, inebrianti canzoni pop e sofisticate sonorità elettroniche. Ad accompagnarla sul palco i suoi fidati collaboratori: Benjamin Ventura al piano e synth, Alessandro Casagni alla batteria e Adriano Matcovich al basso e moog. Si parte il 27 maggio da Savigliano (Cn) per Atipico festival, poi il 3 giugno a Livorno per Straborgo, il 4 giugno al Dumbo di Bologna, il 5 giugno a Cagliari per Ateneika, l'11 giugno a Cremona per Porte Aperte Festival, il 5 luglio ad Arezzo per Men/Go Music fest, il 13 luglio a Collegno (To) per il Flowers Festival, il 15 luglio a l'Aquila per Pinewood Festival, il 23 luglio a Genova per Balena Festival, il 30 luglio a Napoli per Palazzo Reale Summer Fest, il 31 luglio a Corigliano d'Otranto (Le) per SEI Festival, il 13 agosto ad Alcamo (Tp) per Alcart Festival, il 20 agosto a Milo (Ct) al Teatro Lucio Dalla, il 24 agosto a Empoli per Beat Festival, il 2 settembre a Cella Monte (Al) per Jazz:Re:Found, il 3 settembre a Galzignano Terme per Musica Tra le Nuvole (Anfiteatro del Venda), il 10 settembre a Bergamo per NXT Station e il 16 settembre a Roma per lo Spring Attitude Festival. Info e biglietti del tour di Magellano concerti, https://www.magellanoconcerti.it/tour/48/ditonellapiaga-camoufla ge-il-tour. (ANSA).