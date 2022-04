Bohemian Rhapsody, brano dei Queen di interesse nazionale in Usa

(ANSA) - NEW YORK, 13 APR - 'Bohemian Rhapsody' sarà preservato nella Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. Il singolo del 1975 dei Queen è stato infatti giudicato 'culturalmente, storicamente o esteticamente importante o in grado di riflettere il modo di vivere negli Stati Uniti' e per questo si è meritato un posto nel National Recording Registry.

Sono 25 le new entry di quest'anno. Tra gli eletti anche 'Don't Stop Believin' dei Journey, 'Livin' La Vida Loca' di Ricky Martin e l'album di Alicia Keys 'Songs In A Minor'. Il registro, istituito con il National Recording Preservation Act del 2000, viene gestito dal comitato del National Recording Preservation Board, che ha il compito di selezionare le diverse incisioni sonore. Bohemian Rhapsody è entrato nel 2004 nella Grammy Hall of Fame. (ANSA).