Al via Coachella, i Maneskin su palco con i big della musica

NEW YORK, 13 APR - Dopo due anni di assenza a causa della pandemia gli altoparlanti del Coachella Music Festival sono pronti di nuovo a far rumore nel deserto californiano. Il conto alla rovescia è iniziato per i due fine settimana dell'evento considerato tra i più importanti a livello musicale soprattutto per il rock alternativo e le sonorità elettroniche.

Dal 15 al 17 e dal 22 al 24 aprile in tre line up con artisti che faranno capo a Harry Styles, Billie Eilish, The Weeknd con The Swedish House Mafia sarà offerto il meglio dell'attuale panorama musicale internazionale. A Coachella sventolerà alto anche il tricolore italiano con i Maneskin. Victoria, Damiano, Thomas e Ethan sono nella line up di The Weeknd con The Swedish House Mafia (17 e 24 aprile), a coronare un ulteriore sogno e a completare il mosaico di successi collezionato negli Stati Uniti e nel mondo. La band porterà live le sonorità del loro secondo album 'Teatro d'Ira - Vol. I', certificato disco di platino e con oltre un miliardo di ascolti su Spotify.

Inizialmente l'headliner della loro line up era Kanye West (ora Ye), ma il rapper ha dato forfait una decina di giorni fa.

Al suo posto ci saranno The Weeknd e The Swedish House Mafia. In particolare Coachella vedrà riunirsi di nuovo il gruppo house svedese composto da tre dj producer, Axwell, Steve Angello e Sebastian Ingrosso. Il 15 aprile, inoltre, la band pubblicherà il nuovo album 'Paradise Again' che comprende 17 brani tra cui quattro singoli usciti tra il 2021 e il 2022. Verrà promosso con un'ampia tournée mondiale che si svolgerà tra luglio e novembre.

