All'asta il vestito che Madonna indossò in video Material Girl

(ANSA) - NEW YORK, 12 APR - L'iconico vestito di raso rosa che Madonna indossò nel video di Material Girl, nel 1984, va all'asta a New York. Secondo quanto riportato dai media sarà in vendita dal 20 al 22 maggio all'Hard Rock Cafè e online sul sito Julien's Auctions. Un portavoce della casa d'aste ha spiegato che il lotto oltre all'abito comprende una stola in finta pelliccia bianca, guanti da opera e braccialetti di strass, ed è stimato tra i 100.000 e i 200.000 dollari.

Il video di Material Girl, che quest'anno celebra il 38/o anniversario, è stato ispirato da una scena di Marilyn Monroe nel film 'Gli uomini preferiscono le bionde' del 1953. L'abito di Madonna è uno degli oggetti principali dell'asta 'Music Icons'. (ANSA).