Musicultura: ecco i 18 finalisti 33/a edizione del Festival

(ANSA) - MACERATA, 11 APR - Musicultura rende noti i nomi dei 18 finalisti dell 33/a Festival della Canzone Popolare d'Autore che da 33 mette in vetrina nuovi talenti, contribuendo al ricambio artistico generazionale della canzone italiana di qualità.

I finalisti sono: Caspio di Trieste; Emit di Lodi; Iosonorama di Napoli; Isotta di Siena; Kamahatma di Trecate (Novara); Malvax di Modena; Cassandra Raffaele di Vittoria (Ragusa); Sandri di Cesena; Sara Loreni di Parma; Sofia Rollo di Lecce; Te quiero Euridice di Piacenza; Themorbelli di Alessandria; Valeria Sturba di Bologna; Valerio Lysander di Roma; Martina Vinci di Genova; Vito di Palermo; Y0 di Ravenna e Yosh Whale di Salerno.

"Sono il frutto di una selezione lunga ed articolata, iniziata a novembre, con tre mesi all'ascolto delle 2.172 canzoni in concorso (record partecipazioni, ogni candidato propone 2 brani); 61 sono state selezionate e convocate a Macerata, dove a marzo hanno sostenuto un'audizione live di fronte alla commissione e al pubblico che per 10 giorni ha gremito il teatro Lauro Rossi. "Per la prima volta abbiamo 18 finalisti anziché 16. - spiega il direttore artistico Enzo Nannipieri - È una licenza che ci siamo presi per dare un riscontro anche quantitativo alla qualità e varietà delle proposte che abbiamo ascoltato con piacere alle audizioni".

Artisti e artiste finalisti saranno protagonisti di una due-giorni (3-4 maggio) a Recanati. In programma al Teatro Persiani due concerti serali che Rai Radio 1, radio ufficiale di Musicultura, trasmetterà in diretta dalle 21.05, con John Vignola, Marcella Sullo e Duccio Pasqua alla conduzione.

"Musicultura da anni valorizza e scopre talenti in tutta Italia - ha detto Andrea Vianello, direttore Rai Radio1 -. È una manifestazione che prosegue quella ricerca di qualità artistica che l'ha resa un punto di riferimento nella canzone popolare italiana. Rai Radio1 è onorata di essere radio ufficiale". Con i finalisti, i concerti vedranno protagonisti ospiti illustri.

Hanno assicurato la presenza Enrico Ruggeri, Amara e Simone Cristicchi che vinse Musicultura nel 2005 e che insieme a Ruggeri, conduttore delle ultime tre edizioni, è tra i membri del prestigioso Comitato di Garanzia della manifestazione.

(ANSA).