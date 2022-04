Luchè, il tour con date estive e palazzetti

(ANSA) - ROMA, 11 APR - Dopo l'esordio al primo posto nella classifica Fimi/GfK con 'Dove volano le aquile', il nuovo progetto discografico di Luchè, l'artista è pronto a tornare live per la stagione estiva, prima dei concerti autunnali. BPM Concerti e Trident Music annunciano una serie di show, occasione in cui i fan potranno incontrare l'artista per ascoltare dal vivo i brani che stanno segnando una nuova era della vita artistica di Luchè. Cinque le date outdoor in programma: 17 luglio Genova - Balena Festival; 20 luglio Catania - Wave Summer Music; 22 luglio Cosenza - Restartlivefest; 23 luglio Vasto (CH) - Aqualand del Vasto; 25 luglio Gallipoli - Parco Gondar.

Luchè porterà 'Dove volano le aquile' anche in tre date autunnali nei palazzetti: 19 novembre Rimini - RDS Stadium; 21 novembre Milano - Mediolanum Forum; 24 novembre Roma - Palazzo dello Sport. (ANSA).