Ucraina: le 'lacrime' di Zucchero per #StandUpForUkraine

Someone Else's Tears, le lacrime di qualcun altro, è la canzone che ha scritto oltre 10 anni fa con Bono e che ora Zucchero ha dedicato al dramma dell'Ucraina. Alla chitarra Zucchero intona la melodia mentre chiede ai leader mondiali di difendere i rifugiati ovunque. Nella lunghissima lista degli artisti - da Madonna ed Elton John, da Billie Eilish a Bruce Springsteen, inclusi i nostri Maneskin - c'è anche Zucchero a mobilitarsi per la campagna di Global Citizen #StandUpForUkraine per raccogliere fondi ed aiutare gli sfollati. Il rally social media partito in questi giorni ha già portato ad una raccolta di oltre 10 miliardi di dollari per la quale il presidente ucraino Zelensky e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen hanno ringraziato oggi il movimento Global Citizen.

"Abbiamo bisogno che tu risponda all'appello degli attivisti e dei sostenitori che lavorano per sostenere i rifugiati e intraprenda un'azione immediata per aiutare gli sfollati dall'Ucraina e da tutto il mondo.

Quindi, quando ti incontrerai per decidere quanti fondi darai per sostenere, difenderai i rifugiati ovunque e contribuirai con i miliardi di cui hanno bisogno? Chiedo a tutti coloro che vedono questo video - dice Zucchero su social - di amplificare questa chiamata - postare te stesso, condividere un video di un attivista o condividere questo video - in modo che i nostri leader sappiano che abbiamo bisogno del mondo per difendere l'Ucraina e sostenere i rifugiati".

