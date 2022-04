Ucraina: Gasdia, 'la musica crea ponti, non distrugge'

(ANSA) - MILANO, 08 APR - "L'arte crea ponti e non distrugge, uno spartito si legge nello stesso modo in tutto il mondo, per questo la musica è ciò che più unisce l'umanità": lo ha detto il sovrintendente e direttore artistico del Verona Opera Festival Cecilia Gasdia, presentando la 99ma edizione della rassegna all'Arena, la Scala estiva dell'opera, cui parteciperanno artisti russi come la star delle soprano Anna Netrebko.

Dal 17 giugno al 4 settembre, andranno in scena 46 serate uniche. Il via il fine settimana del 17 e 18 giugno con i due titoli più rappresentati nella storia del Festival, Carmen di Bizet e Aida di Verdi, entrambi con la firma di Franco Zeffirelli. (ANSA).