Tour Europa Ligabue riprogrammato a ottobre causa Covid

(ANSA) - ROMA, 08 APR - Alla luce dell'aumento dei contagi in alcuni paesi europei e per tutelare il più possibile l'evento "30 anni in un (Nuovo) giorno" di Luciano Ligabue confermato per il 4 giugno alla Rcf Arena Reggio Emilia (Campovolo), gli organizzatori hanno deciso di rimandare ad ottobre i quattro concerti dell'artista previsti in Europa a fine maggio.

Ecco le nuove date: 26 ottobre al Razzmatazz di Barcellona (recupero del 20 maggio); 28 ottobre al Cirque Royal di Bruxelles (recupero del 25 maggio); 30 ottobre al Bataclan di Parigi (recupero del 26 maggio); 31 ottobre al 02 Shepherd's Bush Empire di Londra (recupero del 22 maggio).Tutti i biglietti acquistati resteranno validi per le nuove date, chi non fosse nella possibilità di partecipare agli show potrà chiedere il rimborso del biglietto. Tutte le info su www.friendsandpartners.it Alla luce di questo spostamento gli organizzatori daranno la possibilità a tutti i possessori dei biglietti per le date di Barcellona, Londra, Parigi, Bruxelles di partecipare gratuitamente (il biglietto del concerto europeo avrà validità come titolo di ingresso sia per il raduno del 2 giugno sia per la data di recupero del concerto europeo previsto in autunno) ad un mini raduno del fan club che si terrà proprio alla Rcf Arena di Reggio Emilia (Campovolo) giovedì 2 giugno durante il quale Luciano suonerà tutta la scaletta prevista per gli show europei.

Tutte le info ufficiali sull'evento "raduno" saranno comunicate entro il 30 aprile. (ANSA).