Star russa del violino Repin suona ad Ancona il 28 aprile

(ANSA) - ANCONA, 08 APR - Sarà la star mondiale del violino Vadim Repin, accompagnata dalla Form-Orchestra Filarmonica Marchigiana, diretta dal primo violino Alessandro Cervo, a concludere con un concerto fuori abbonamento al Teatro delle Muse di Ancona il 28 aprile prossimo la centesima stagione degli Amici della Musica 'Guido Michelli'. L'hanno annunciato oggi in un incontro stampa il presidente e il direttore della Form Marco Manfredi e Fabio Tiberi, assieme al presidente degli Amici della Musica Guido Bucci, al direttore artistico della rassegna Guido Barbieri e al rettore dell'Università Politecnica delle Marche Gian Luca Gregori, che ha contribuito a sostenere l'iniziativa.

L'artista russo (è nato in Siberia nel 1971), caratterizzato secondo Barbieri dalla doppia vocazione per la musica da camera e per quella sinfonica, si cimenterà in un programma che attraversa tutte le possibilità tecniche: dal Divertimento per archi n.1 in re magg. K 136 e al Concerto per violino e orchestra in sol magg. K 216 di Mozart, al Notturno di Alexander Borodin, da Ciaikovski a Ravel. L'iniziativa nasce dall'incontro della Form con Repin l'estate scorsa al Macerata Opera Festival, dove l'artista russo aveva presentato con la moglie ed étoile del balletto classico Svetlana Zacharova lo spettacolo 'Pas de deux for toes and fingers', con l'accompagnamento della Form.

"In quell'occasione - ha raccontato Tiberi - Repin espresse la sua ammirazione all'orchestra per aver saputo, già durante la prima prova, sincronizzarsi perfettamente con la sua esecuzione, rendendosi disponibile su mia richiesta a partecipare ad un concerto nelle Marche. Per essere sicuro che non si trattasse solo di complimenti, ho in seguito contattato l'agente di Repin che ha confermato tutto". "Il coronamento di un sogno - ha commentato Barbieri - che affianca un talento mondiale ad una compagine regionale, ma non localistica". Il concerto, che negli intenti del rettore dovrà contribuire ad avvicinare la città all'Università, "è dedicato - ha annunciato Manfredi - alla pace, all'unità e alla fratellanza tra i popoli". (ANSA).