Eurovision: 500 musicisti della Rockin'1000 registrano spot

In piazza San Carlo a Torino 500 artisti tra musicisti e vocalist di Rockin'1000, la band più numerosa al mondo, ha registrato un'inedita versione del 'Te Deum', sigla storica dell'Eurovision, in chiave rock, che dal 16 aprile farà da promo sulle tv di 40 paesi, per l'Eurovision Song Contest 2022 in programma a Torino dal 10 al 14 maggio. I musicisti di Rockin' 1000, la band nata nel 2015 a Cesena e capitanata da Fabio Zaffagnini, hanno omaggiato anche l'Ucraina sulle note di 'Give peace a chance' di John Lennon, brano che verrà proposto in una delle tre serate della kermesse. La pace sarà infatti il tema centrale dell'Eurovision alla quale, per volere degli organizzatori non parteciperà la Russia.

"Un grande evento va comunicato con un grande evento, e questo lo è", ha commentato oggi Pierluigi Colantoni, direttore Comunicazione Rai durante le prove in una Piazza San Carlo scaldata da un sole estivo "Siamo ufficialmente partiti - ha aggiunto l'assessore allo Sport e al Tursimo della Città, Mimmo Carretta - è emozionante pensare che questo spot tra qualche giorno verrà ascoltato da oltre 200 milioni di persone". "Una figata pazzesca", ha ancora commentato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo che ha raggiunto la piazza per salutare i musicisti, imbracciando anche, per gioco, una chitarra elettrica. (ANSA).