Al 'No Borders' di Tarvisio il sound di Brunori Sas

E' Brunori Sas il primo artista annunciato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano per la 27/a edizione del No Borders Music Festival, la storica rassegna estiva che si tiene al confine tra Italia, Austria e Slovenia, valorizzando la musica come forma culturale e mezzo di comunicazione universale in grado di essere compreso da tutti, superando i confini linguistici, etnici, sociali e geografici.

Per Dario Brunori si tratta di un ritorno al No Borders.

L'appuntamento con il suo nuovo tour estivo è in calendario per domenica 31 luglio (apertura porte ore 11, inizio concerto ore 14) ai Laghi di Fusine, sito che ha ricevuto il certificato di destinazione per il turismo sostenibile secondo gli standard internazionali Gstc. Un concerto speciale in mezzo alla natura, in un luogo raggiungibile a piedi o in bici.

Il No Borders Music Festival è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo, in collaborazione tra gli altri con Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG.