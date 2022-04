Opera Roma e Eur Spa, 8 aprile concerto per l' Ucraina

(ANSA) - ROMA, 07 APR - Teatro dell' Opera e Eur Spa insieme venerdì 8 aprile per il concerto di solidarietà con l' Ucraina in programma alla Nuvola, in diretta su Rai Radio 3. Sul podio alle 20:30, salirà il maestro Leo Hussain che dirigerà l' orchestra della Fondazione musicale capitolina in Stille Musik, del più celebre compositore ucraino vivente Valentin Silvestrov, nato a Kiev nel 1937. A seguire la proiezione di Apocalisse nel deserto di Werner Herzog, con musiche dal vivo eseguite dall' orchestra. Girato nel 1991 e presentato al Festival di Berlino l'anno successivo, il film documentario racconta la Guerra del Golfo soffermandosi con particolare enfasi sui pozzi di petrolio dati alle fiamme dalle truppe irachene in ritirata. L'incasso e le offerte saranno interamente devoluti all'attività che la Croce Rossa Italiana sta svolgendo in risposta alla crisi in Ucraina. "Sin dall'inizio del conflitto abbiamo dato il via a un ponte umanitario a supporto delle numerose attività della Croce Rossa locale - ha ricordato Francesco Rocca, presidente della Cri - Inoltre continuiamo con le operazioni di evacuazione di civili fragili. Stiamo anche predisponendo in Romania, al confine con l'Ucraina, un hub logistico per gli aiuti nelle zone toccate dalla guerra. Ecco perché iniziative come questa sono fondamentali per permetterci di essere, sempre di più, 'Un'Italia che aiuta' ''. I biglietti al prezzo di 20 euro sono in vendita nella biglietteria e sul sito del Teatro dell'Opera di Roma, e alla Nuvola il giorno del concerto dalle 19.30.

L'accesso è garantito nonostante le chiusure previste per la Formula E tramite Via Laurentina (sia arrivando dal centro città, sia dal raccordo anulare). (ANSA).