Musica: Modà, il 22 aprile esce "Buona fortuna - Parte seconda"

(ANSA) - ROMA, 07 APR - È in arrivo il 22 aprile "Buona fortuna - Parte seconda", il secondo capitolo del viaggio intrapreso dai Modà lo scorso autunno con la pubblicazione del primo EP (entrambi prodotti da Friends & Partners/licenza esclusiva Believe Artist Services). Anche questo EP, come il precedente, conterrà 6 brani inediti firmati dalla band milanese tra cui "In tutto l'universo", il brano pubblicato lo scorso 14 febbraio accompagnato da un video che racconta la storia d'amore tra il leader della band Kekko Silvestre e sua moglie (oltre 20 anni insieme).

Questa la tracklist del disco: 1. Non ti somiglio. 2. In tutto l'universo. 3. Amore scolastico. 4. Oh Oh Oh. 5. Tirami l'amore in faccia. 6. Pensando a te.

Francesco "Kekko" Silvestre (voce), Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria) porteranno dal vivo i brani di questo nuovo progetto discografico e del precedente EP nel tour che li aspetta a partire dal prossimo 2 maggio.

La band, che in pochi anni ha conquistato il pubblico italiano ottenendo 1 disco di Diamante, 9 dischi di platino e 2 dischi d'oro a cui si aggiungono 15 singoli certificati platino e 6 certificati oro e un lungo elenco di palazzetti e stadi sold out in tutta Italia, ha sempre trovato nel live la sua condizione migliore. Prima tappa il 2 maggio, Mediolanum Forum di Assago, Milano SOLD OUT (recupero del 1 ottobre 2021, del 28 marzo e del 18 dicembre 2020) e il 3 maggio, Mediolanum Forum di Assago, Milano (recupero del 2 ottobre 2021, del 29 marzo e del 19 dicembre 2020). (ANSA).