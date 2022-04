Festival Franck a Venezia, il 9 aprile le melodie

(ANSA) - ROMA, 07 APR - Una serata speciale a Venezia riservata alle composizioni per voce e pianoforte di César Franck. E' l' appuntamento che Palazzetto Bru Zane propone sabato 9 aprile alle 19:30 per il Festival promosso per celebrare il bicentenario della nascita del compositore di Liegi. Franck (1822-1890) dedicò alla voce quasi la metà delle sue composizioni toccando generi diversi, mélodies, duetti con pianoforte, mottetti, cantate, oratori e opere liriche. In occasione dell'uscita del disco con l'integrale dei brani per voce e pianoforte del maestro belga pubblicato da Bru Zane Label, il baritono greco Tassis Christoyannis e il pianista americano Jeff Cohen accompagneranno gli spettatori in una scelta di brani di questo repertorio da riscoprire che, dalla romanza ingenua alla mélodie più raffinata, illustra l'evoluzione del genere in Francia nel corso del periodo romantico. Il pubblico e i musicisti considerano Franck soprattutto per le sue composizioni strumentali, in particolare la Sonata in la maggiore per violino e pianoforte, le opere per organo. La pubblicazione discografica, che include anche i duetti ai quali ha partecipato il soprano Veronique Gens, vuole riportare l' attenzione sulle canzoni ''sia per il loro intrinseco valore sia per il posto che occupano nella storia della musica francese. I brani di Franck, così come quelli di Gounod o del giovane Fauré - spiegano i curatori mettendo in luce la struttura rispetto alla modestia dei versi - ''sono anzitutto influenzati dalla romanza, un'eredità della fine del XVIII secolo. Ma queste mélodies, che il compositore scrisse nel corso di tutta la sua vita, attestano anche una significativa evoluzione verso una scrittura musicale più sofisticata''.

(ANSA).