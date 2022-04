Musica: dj set Bob Sinclair anticipa il Festival di Majano

(ANSA) - UDINE, 06 APR - Sarà l'evento "Sunset in the castle, degustando il Friuli Venezia Giulia", in programma al castello di Susans il 2 giugno, con l'esibizione del dj e producer francese Bob Sinclair, ad anticipare l'avvio della 62/a edizione del Festival di Majano (Udine).

La manifestazione, presentata oggi a Udine, è in programma dal 22 luglio al 15 agosto e prevede nel cartellone estivo anche i concerti di Marracash, Litfiba, Rkomi, Caparezza, Pink Sonic, organizzati in collaborazione con Zenit srl e PromoTurismoFVG, insieme a mostre - tra cui quelle dedicate a Gianni Borta e Lorenzo Gosparini -, raduni di mezzi storici, itinerari dei sapori, degustazioni, eventi per famiglie, una serata con band che si ispireranno alle liriche di Pier Paolo Pasolini. Al cuore della kermesse, il Premio Pro Majano, in calendario il 28 luglio, assegnato quest'anno all'imprenditrice Giannola Nonino.

"Sono certo che l'edizione 2022 del festival - ha detto l'assessore regionale del Friuli Venezia Giulia alle Attività produttive e al Turismo, Sergio Emidio Bini - raccoglierà importanti consensi in termini di partecipazione. Sarà vetrina per la promozione delle tante eccellenze del territorio della nostra regione anche per i turisti che raggiungeranno la zona collinare friulana dai Paesi d'oltreconfine, la cui presenza alla kermesse majanese è ormai consolidata".

Per il 4/o anno consecutivo si rinnova l'appuntamento con "A Spasso con il Festival sulla strada del Vino e dei Sapori", visite guidate a cantine, aziende e realtà economiche del territorio, in collaborazione con la Promoturismo FVG - Strada del Vino e dei Sapori. Diversi anche gli appuntamenti dedicati agli appassionati di motori e del calcio, con il torneo Collinar League. (ANSA).