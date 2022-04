Esce Triangolo, nuovo album per il trio Cantautrici

(ANSA) - ROMA, 06 APR - Uscirà venerdì 8 Aprile il nuovo album del trio Cantautrici, ovvero Rossana Casale, Grazia Di Michele e Mariella Nava dal titolo Triangolo, nei negozi di dischi e sulle piattaforme digitali pubblicato da Suoni Dall'Italia. Triangolo è un progetto cominciato a fine 2019 con una tournée dilatata dai continui stop and go dovuti all'emergenza covid e con l'uscita di tre singoli fortunati: Segnali Universali, Anime di vetro e Sotto un altro cielo. Oltre ai tre singoli citati Trialogo contiene altri brani inediti scritti a sei mani e tre brani già editi, un tributo che ogni artista ha voluto fare all'altra andando a pescare una piccola perla dai rispettivi repertori. Da venerdì in tutte le radio sarà possibile ascoltare il singolo Io sono l'Amore: durante una delle pagine più buie della Storia, le tre artiste scelgono questo brano tratto dal nuovo disco Trialogo in cui l'Amore reclama il suo spazio là dove viene calpestato e ignorato. Amore è soprattutto un gesto di Pace.

Trialogo come già suggerisce il titolo è nato da un dialogo a tre sulla vita, sull'amore, sulle relazioni e i sentimenti, sul mondo con le sue bellezze, le sue tragedie e la sua complessità.

È lo sguardo attento e premuroso di tre amiche la cui storia artistica è da sempre permeata da sensibilità e impegno.

Con questo progetto Grazia, Mariella e Rossana sostengono Emergency sia attraverso l'attività discografica che attraverso i live. Inoltre promuovono un gruppo di giovani e talentuose cantautrici a cui sono affidate le aperture dei concerti.

Prodotto dalle tre stesse cantautrici, Trialogo è stato arrangiato a New York da Phil De Laura. (ANSA).