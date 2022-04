Carl Brave, il ritorno dal vivo in estate

(ANSA) - ROMA, 06 APR - Carl Brave, artista e produttore multiplatino, sarà protagonista di un'estate di live nei festival italiani. Si parte il 15 luglio con l'atteso ritorno al Rock In Roma che lo aveva già visto esibirsi davanti a oltre 25mila persone. E si proseguirà il 20 luglio al Sonic Park Stupinigi di Nichelino (TO), il 21 al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI) - posticipo della data del 12 luglio all'Urban Park di Novegro, biglietti validi per il nuovo appuntamento - il 6 agosto all'Arena della Marca di Treviso, l'11 agosto al Parco Gondar di Gallipoli (LE), il 26 all'Arena del Lago di Modena, l'8 settembre al Piccolo Parco Urbano di Bagheria (PA) e si concluderà il 9 settembre a Villa Bellini a Catania.

Carl Brave sarà accompagnato dalla sua super band composta da dieci elementi tra percussioni, fiati (trombe e sax), basso, batteria, chitarre e tastiere. (ANSA).