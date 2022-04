Ucraina: a Bologna l'urlo dei settemila per la pace

(ANSA) - BOLOGNA, 05 APR - E' cominciato con l'urlo dei settemila che sono riusciti a prenotare il biglietto, il concerto per la pace, promosso dalla Rappresentante di Lista in piazza Maggiore a Bologna. La piazza, infatti, non può essere gremita, a causa delle limitazioni per il Covid.

A rompere il ghiaccio, prima degli Zen Circus, primi artisti ad esibirsi, i promotori del concerto che sono saliti sul palco per invitare i settemila di piazza Maggiore a gridare 'No alla guerra'. Il concerto, che sarà trasmesso giovedì sera su Raitre, serve per racogliere fondi in favore di 'Save the Children' (ANSA).