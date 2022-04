Spotify, da Warner Bros. e Dc audio serie Batman - Un'autopsia

(ANSA) - ROMA, 05 APR - Spotify, Warner Bros e DC annunciano la data di lancio della nuova audio serie originale Batman - Un'autopsia (Batman Unburied), insieme al teaser disponibile sulla piattaforma. Il podcast debutterà in Italia il 3 maggio, in esclusiva su Spotify, come primo progetto nato dalla partnership tra la piattaforma, Warner Bros e Dc, dalla quale nasceranno altri podcast sui personaggi DC Comics. Sarà presentato in anteprima mondiale con una serie di 8 adattamenti locali alla sceneggiatura originale non solo per l'Italia, ma anche per Brasile, Francia, Germania, India, Indonesia, Giappone e Messico. I relativi adattamenti coinvolgeranno talenti locali e team di produzione specifici.

In Italia, a prestare la propria voce a Bruce Wayne sarà Claudio Santamaria, che dice: "È stato entusiasmante tornare a dare vita al personaggio di Batman in una forma per me nuova e così intima come quella del podcast. Ho trovato un testo scritto davvero molto bene che racconta aspetti del tutto nuovi del carattere di Bruce Wayne/Batman, approfondendone molto l'aspetto psicologico".

"Con il lancio globale - commenta Dawn Ostroff, Chief Content & Advertising Business Officer di Spotify - siamo davvero entusiasti di portare l'iconico universo di Batman all'interno di un podcast e offrirlo a centinaia di milioni di ascoltatori sparsi in tutto il mondo. Abbiamo l'opportunità unica di dar vita a una nuova era dei personaggi Dc, attraverso il mondo dell'audio e con il doppiaggio di un cast stellare. La potenzialità dei podcast non è mai stata così evidente, grazie all'immenso capolavoro sonoro di David Goyer".

"David Goyer, il cast incredibile e l'intero team - dice Peter Girardi, Executive Vice President, Alternative Programming di Warner Bros. Animation - hanno creato una Batman-Experience che porta i podcast narrativi a un nuovo livello, riuscendo a rispettare le grandi aspettative che la storia di Batman si porta dietro. Non avrei potuto chiedere di meglio per iniziare la nostra partnership creativa con Spotify". (ANSA).