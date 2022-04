Grammy, Olivia Rodrigo ha fatto a pezzi uno dei suoi tre premi

(ANSA) - NEW YORK, 05 APR - In preda all'entusiasmo e con il desiderio di tenere stretti tutti i suoi premi, Oliva Rodrigo ne ha sfasciato uno. Durante una foto opportunity sul red carpet, l'attrice e cantante, 19 anni, ha fatto cadere il piccolo grammofono che rappresenta il Grammy, facendolo spaccare. Lo stupore della Rodrigo è stato anche immortalato da uno scatto fotografico. Fortunatamente un'assistente è riuscita a ricomporre il trofeo e la popstar è tornata a posare per i fotografi.

La Rodrigo ha vinto per le categorie 'Miglior interpretazione pop solista' con Drivers License, 'Miglior artista esordiente', e 'Miglior album pop vocale' con Sour. Un simile incedente accadde nel 2010 quando Taylor Swift fece cadere uno dei suoi quattro premi. (ANSA).