Coez, "Volare tour" parte con 14 sold out

(ANSA) - ROMA, 05 APR - Dopo due anni di stop e aperture ridotte, Coez è tornato sui palchi dei club, uno dei primi artisti ad inaugurare la ripartenza dei live a piena capienza.

Il 2 aprile è partito il "Volare Tour" da Brescia, che ha poi toccato, il 4, Milano ai Magazzini Generali, registrando in entrambe le date il tutto esaurito. Anche la seconda data milanese, in programma all'Alcatraz il 7 aprile, è sold out come molte altre.

Durante il live coesistono e si fondono le due anime di Coez, con brani come "Wu-Tang", "Ol' Dirty" e "Faccia da rapina", su cui saltare e lasciarsi trasportare, ma anche con tracce più malinconiche e intime come "Come nelle canzoni", "Occhi rossi" e "Flow Easy". Non mancano i pezzi ormai evergreen del cantautore, "È sempre bello", "Le luci delle città" e "La musica non c'è". Il tour prevede due venue differenti per tappa, un club piccolo e un club grande, sia per toccare anche i palchi dove il cantautore si è esibito agli inizi della sua carriera, sia per avere una tournée più estesa nel tempo, così da permettere ai lavoratori dello spettacolo di poter tornare a lavorare con più continuità dopo due anni di pausa. "Questi live sono una boccata d'aria fresca dopo due anni di apnea, mi sento eccitato carico a mille e con un po' di ansia, di quella buona, quella che ti fa distruggere il palco, voglio tornare fra le urla della gente, solo li mi sento a casa", ha dichiarato Coez. Queste le prossime date: 13 aprile Roncade (TV), 14 aprile Brescia, 15 aprile Padova 19, 20 e 21 aprile Roma, 24 aprile Napoli, 28 aprile Modugno (BA), 29 aprile Maglie (LE), 3 maggio Ravenna, 5 maggio Livorno, 7 e 8 maggio Firenze, 10 maggio Bologna, 12 maggio Parma, 14 e 15 maggio Torino. (ANSA).