Ultimo, "Solo" certificato doppio disco di platino

"Solo", il quarto album di Ultimo, è certificato doppio disco di platino. La certificazione arriva nella settimana in cui l'album, con la versione "Home piano session", torna al secondo posto della classifica FIMI/Gfk.

Con "SOLO", uscito il 22 ottobre scorso, Ultimo ha messo in musica quanto provato e vissuto negli ultimi due anni, senza la paura di mostrarsi debole e sdoganando un tema a cui spesso non viene data la giusta importanza: quello della salute mentale. Si tratta del primo album prodotto da Ultimo Records, l'etichetta indipendente fondata dallo stesso cantautore.

Il 25 marzo arricchisce il progetto con "Solo - Home piano session", contenente l'inedito "Equilibrio mentale" e una selezione di 6 brani di "Solo" in versione piano e voce.

Ultimo ora è impegnato in sala prove per preparare il tour che lo vedrà protagonista in 15 stadi italiani, al via il 5 giugno da Bibione (data zero). Con oltre 550mila biglietti venduti, "Ultimo Stadi 2022", si candida a essere uno dei principali appuntamento dell'estate del ritorno dei concerti.

Queste le date: 5 giugno Bibione, 11 e 12 giugno Firenze, 17 giugno Ancona, 22 giugno Torino, 25 e 26 giugno Napoli, 30 giugno Modena, 3 luglio Bari, 7 luglio Pescara, 11 e 12 luglio Catania, 17 luglio Roma (Circo Massimo), 23 e 24 luglio Milano.

