La Luxembourg Philharmonia Orchestra in tournée in Italia

(ANSA) - MODENA, 04 APR - La stagione concertistica del Teatro Pavarotti-Freni di Modena ospita il 5 aprile alle 20.30 la Luxembourg Philharmonia Orchestra, compagine che nel 2019 ha celebrato il quarantesimo anniversario, diretta da Martin Elmquist. Ad esibirsi come solista al Fazioli Gran Coda sarà Pietro Bonfilio, giovane pianista italiano già affermato in tutto il mondo, in un concerto di rara esecuzione, il N. 2 di Dmitri Shostakovich. Completa il programma la Sinfonia n. 5 di Ciajkovskij, composta in breve tempo tra maggio e agosto del 1888, descritta dallo stesso autore come "una completa rassegnazione di fronte al destino. La Philharmonie lussemburghese ha debuttato questo programma il 27 marzo nell'auditorium casalingo e questa sera lo eseguirà al Teatro Ponchielli di Cremona, il 7 al Conservatorio di Milano e l'8 al Teatro Sociale di Alba.

Martin Elmquist è conosciuto in Italia per essere stato direttore dell'Orchestra del Teatro San Carlo di Napoli dal 1989 al 1991. Dal 1996 è direttore stabile della Filarmonica del Lussemburgo, dal 2006 dell'Orchestra Sinfonica Giovanile Eifel- Ardennes e dal 2015 direttore ospite dell'Orchestra Philarmonica di Lisbona. Pietro Bonfilio si esibisce regolarmente in Italia e all'estero. È stato applaudito alla Carnegie Hall di New York, a Londra, al Teatro alla Scala e alla Sala Verdi di Milano ed è docente di pianoforte principale al Conservatorio Claudio Monteverdi di Cremona. (ANSA).