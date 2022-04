Grammy, Olivia Rodrigo migliore nuova artista

(ANSA) - NEW YORK, 03 APR - La 19enne Olivia Rodrigo ha vinto il Grammy per la migliore nuova artista. Hanno presentato il premio Dua Lipa e Megan Thee Stallion in abiti Versace con le spille da balia simili a quelli creati dallo stilista italiano per una celebre passerella anni '90. Sul palco, in una apparizione a sorpresa, anche Donatella Versace. (ANSA).