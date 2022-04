Venditti, esce collana "Nel mio infinito cielo di canzoni"

(ANSA) - ROMA, 01 APR - Nel mio infinito cielo di canzoni è il titolo della collana di Antonello Venditti, che ripercorre il talento di un protagonista della musica italiana. La collana, in edicola ogni settimana a partire dal primo aprile, include tutti i 20 album da studio e 4 live dello straordinario percorso artistico di Venditti. L'edizione, in formato maxi Digipack, è impreziosita da un'intervista al cantautore romano, che in ogni libretto svela aneddoti legati alla nascita di ciascun album.

Con la prima uscita in omaggio il cofanetto per raccogliere l'intera discografia. "Nelle mie canzoni cerco sempre di unire la socialità, cerco di rapportarmi con l'umanità che a volte è complessa" racconta Venditti nell'intervista contenuta nel booklet della prima uscita. "Mi sono sempre rivolto all'umanità che si ritrova in alcune idee, non nelle ideologie. Parto dall'individuo, l'ho sempre fatto. La mia generazione voleva essere partecipe, identificabile in qualcosa".

Benvenuti in paradiso darà il via alla collana il primo aprile: l'album di maggior successo di Venditti (oltre due milioni di copie vendute), il tredicesimo della sua carriera, uscito nel settembre del 1991 per la Ricordi, segna un legame indissolubile con il suo pubblico. L'album è stato registrato nello studio di Venditti che era stato da poco costruito in casa. Gli otto brani che lo compongono (Benvenuti in paradiso, Alta marea, Noi, Dolce Enrico, Amici mai, Dimmi che credi, In qualche parte del mondo, Raggio di luna) sono l'espressione di un cantautore in completa sintonia con il pubblico. È un album pieno di sentimento, con brani molto identitari e romantici, tra cui spicca Alta Marea (cover di Don't dream it's over dei Crowded House), il cui successo superò quello dell'originale (è stato realizzato un videoclip per la regia di Stefano Salvati, con una giovanissima Angelina Jolie, appena 16enne) e un omaggio postumo a Enrico Berlinguer, Dolce Enrico, pieno di tenerezza. Nei crediti del disco, un batterista d'eccezione, Carlo Verdone. La seconda delle 24 uscite di Nel mio infinito cielo di canzoni sarà In questo mondo di ladri l'8 aprile, per finire il 9 settembre con l'album Quando verrà Natale. (ANSA).