Opera Roma, Turandot sempre sold out, 12 mila spettatori

(ANSA) - ROMA, 01 APR - Dodicimila spettatori per Turandot.

L' Opera di Roma ha chiuso con un successo straordinario di pubblico le repliche del capolavoro di Giacomo Puccini nella rilettura dell' artista cinese Ai Weiwei, che ha curato regia, scene, costumi e video, e della direttrice d' orchestra ucraina Oksana Lyniv. Dopo due anni di attesa il nuovo allestimento, che era previsto nella stagione 2019/20 interrotta dalla pandemia, ha finalmente debuttato al Teatro Costanzi il 22 marzo con il tutto esaurito. Così è stato anche nelle otto repliche fino al 31 marzo, sold out continuo mai registrato in precedenza. Il 24 marzo 300mila spettatori hanno seguito Turandot su Rai5. ''L'accoglienza ha ripagato una produzione fortemente colpita dai tragici eventi di risonanza mondiale: la pandemia nel 2020, che ne aveva imposto la sospensione, e la guerra in Ucraina ora'' è stato fatto notare. Lo spettacolo è andato in scena in un Teatro con la facciata illuminata dai colori della bandiera ucraina per ribadire con fermezza l'impegno della Fondazione capitolina a favore della pace e contro tutte le guerre. Il successo dello spettacolo era stato preannunciato il 19 marzo dall'affollatissima Anteprima Giovani riservata ai minori di 26 anni, anche quella sold out, e dagli straordinari risultati dello speciale evento di fundraising "Ai Weiwei Turandot" a sostegno del Teatro tenutosi domenica 20 marzo. Personalità dell'arte contemporanea e della cultura provenienti da tutto il mondo hanno aderito alla raccolta fondi per celebrare uno dei più importanti artisti del panorama contemporaneo al suo debutto con una regia teatrale. Dopo aver assistito alla prova generale hanno potuto partecipare alla cena di gala in onore di Ai Weiwei. Per l'occasione i Laboratori di Scenografia del Teatro sono stati allestiti con 500 "Umbrella with a Hole". (ANSA).