La Toscanini a Parma e Modena diretta da Kristijan Järvi

(ANSA) - PARMA, 01 APR - Nuovo appuntamento per la stagione della Filarmonica Arturo Toscanini, l'8 aprile alle 20.30 all'Auditorium Paganini di Parma e il 9 al Teatro Comunale Luciano Pavarotti di Modena, con un programma che vede il ritorno del direttore ospite principale del complesso, Kristijan Järvi, dopo il debutto del 29 ottobre scorso, e un'ospite di fama internazionale, la violinista di origine russa Viktorija Mullova.

Le due serate si apriranno con la prima esecuzione assoluta di 'Notturno', nuova commissione de La Toscanini alla compositrice in residenza Silvia Colasanti, un brano per orchestra sinfonica, con una serie corposa di percussioni e l'arpa. A seguire il Concerto in re minore per violino e orchestra Op. 47 di Jean Sibelius che deve gran parte della sua originalità alla sua concezione formale, che rielabora secondo una interpretazione fortemente personale gli schemi classici. La prima esecuzione avvenne nel 1905 con i Berliner Philharmoniker diretti da Richard Strauss. Il programma si chiude con il particolare Quartetto con pianoforte in sol minore Op. 25 di Johannes Brahms nella versione per orchestra di Arnold Schoenberg. Il Concerto potrà essere seguito in anteprima grazie a Prova La Toscanini! Il progetto di sviluppo culturale e musicale pensato per il territorio regionale in cui opera la Fondazione Toscanini. L'attività è rivolta sia agli studenti delle scuole medie e superiori (11-18 anni) sia a gruppi e associazioni del territorio. L'occasione è quella di ascoltare e provare da vicino un'orchestra sinfonica e i suoi grandi direttori e solisti. Gli appuntamenti saranno preceduti da un'introduzione al programma musicale, attraverso un linguaggio semplice e accattivante, tenuta dal giovane musicologo Attilio Cantore. L'appuntamento è per venerdì 8 aprile ore 9.45 - Auditorium Paganini. (ANSA).