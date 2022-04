Jazzman contro popstar, sfida ai Grammy di Las Vegas

La grande notte della musica è pronta ad andare in scena con la 64/a edizione dei Grammy. Per la prima volta si terranno a Las Vegas che ha preso il testimone da Los Angeles dopo che la data prevista per lo scorso 31 gennaio è saltata a causa dell'aumento dei contagi Covid per la variante Omicron.

A solo una settimana dagli Oscar, la cui festa è stata rovinata a causa dello schiaffo di Will Smith a Chris Rock per la sua battuta infelice sulla testa rasata della moglie Jada Pinkett, domenica sera si faranno gli scongiuri per evitare che si ripeta ogni caduta di stile o incidente di percorso. C'è tuttavia l'incognita Kanye West, ora Ye, al quale è già stato tolto il palcoscenico per esibirsi durante la cerimonia dopo gli insulti razzisti al presentatore dei prossimi Grammy Trevor Noah.

E sarà anche una notte in cui un jazzman, che si è ritrovato con un undici candidature, cercherà di tenete testa alle star del pop. In particolare la sfida sarà tra l'eclettico Jon Batiste, tra le altre cose anche bandleader al 'The Late Show' con Stephen Colbert, contro l'emergente Olivia Rodrigo. La Rodrigo, a soli 19 anni, è diventata un fenomeno con la canzone 'Drivers License', e potrebbe vincere nelle top categorie di miglior album, miglior record e canzone dell'anno e miglior artista emergente. Batiste, invece, tra le altre, è in corsa con 'We Are' nella categoria album dell'anno e con 'Freedom' come record dell'anno.

In testa alla classifica delle candidature ci sono anche Justin Bieber, Doja Cat, H.E.R. e Billie Eilish, fresca di Oscar per 'No time to die', colonna sonora dell'ultimo film di James Bond.

La sfida è anche tra Jay Z, che ha un record di 23 premi vinti e attualmente candidato ad altri tre, e Kanye West, che ne ha all'attivo 22 ma è anche candidato a cinque premi. West potrebbe quindi scalzare Jay Z dal podio.

Occhi puntati anche su Tony Bennett che 60 anni dopo e a 95 anni, potrebbe vincere un altro Grammy con la sua campagna di duetto Lady Gaga. Il loro 'Love for Sale' è candidato come miglior album mentre il singolo 'I Get a Kick Out of You' concorre come record dell'anno.

BTS con 'Butter' potrebbero essere la prima band coreana a vincere un Grammy. Infine non si esibiranno i Foo Fighters rimasti orfani del loro batterista dopo la morte improvvisa a soli 50 anni di Taylor Hawkins. (ANSA).