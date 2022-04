'Eh' di Borealo, primo disco italiano per Tik Tok

(ANSA) - ROMA, 01 APR - Arriva 'Eh', il primo disco italiano pensato specificatamente per TikTok. Cinque canzoni: 'L'unico italiano', 'Pizza', 'Mattarella', 'Ho comprato il padre di Branduardi al mercato', 'Eh', della durata media di 35 secondi ciascuna, per un totale di 3 minuti esatti per l'intero album.

E' la nuova follia di Auroro Borealo che aveva già abituato il suo pubblico a operazioni provocatorie e strampalate, come quando nel 2019 ha venduto a ignoti su Subito.it il master del suo disco 'Implacabile' per 41.000 euro, o come quando ha organizzato un intero festival musicale in stile Sanremo sul palco del Mi Ami 2019 (i concorrenti in gara erano sempre Auroro Borealo) con tanto di conduttori, orchestra, televoto e cambi d'abito.

Il disco sarà in anteprima dall'1 aprile per una settimana nella sezione suoni di TikTok e disponibile su tutte le piattaforme di streaming a partire da giovedì 7 aprile. Sempre su TikTok Borealo pubblicherà dall'1 aprile sul suo profilo un video al giorno per ogni traccia.

"Queste canzoni durano solo 35 secondi. Le ho fatte così perché dopo la pandemia, con il settore della musica live ancora fermo, non aveva senso per me fare un disco lungo se non potevo suonarlo dal vivo. Nel frattempo ho scoperto TikTok, ho cominciato a caricare dei video e ho visto che la risposta della community è stata molto positiva. Ho pensato quindi di fare un disco dichiaratamente concepito per interagire con le dinamiche di TikTok" spiega Borealo, al quinto album in studio.

Il disco è prodotto da Giancane (che ha realizzato la colonna sonora della serie Netflix Strappare lungo i bordi di Zerocalcare) e supervisionato dal producer virale Rootsie. I video sono diretti da Giacomo Laser e in uno compare un cammeo di Maria Sole, l'icona pop avanguardista degli anni '70 diventata culto sul web grazie alla canzone "Regné Gnegné Gnegné".

Insieme a Eh Auroro Borealo annuncia anche il suo nuovo 'Assembramento Tour' in quattro date: martedì 26 aprile al Rock'n'Roll di Milano, venerdì 29 aprile al club Le Mura di Roma, domenica primo maggio all'Osteria Dodici Rondini di Foligno (PG) e lunedì 2 maggio al Freak Out di Bologna. (ANSA).