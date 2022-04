"As it was", nuovo singolo per Harry Styles

(ANSA) - ROMA, 01 APR - Entra oggi in rotazione radiofonica ed è disponibile in digitale As it was, nuovo singolo del vincitore di Grammy e superstar Harry Styles. Il brano anticipa il terzo album di inediti "Harry's House" (Columbia Records/Erskine Records/Sony Music), in uscita il 20 maggio e disponibile in pre-order fisico e digitale dal primo aprile. È online il videoclip di As it was (https://youtu.be/H5v3kku4y6Q) girato lo scorso mese a Londra, e che conta dopo pochissime ore dalla pubblicazione già 10milioni di visualizzazioni su YouTube. Per il video, Harry Styles ha collaborato con la regista ucraina nominata ai Grammy Award, Tanu Muino. "Dirigere un video di Harry Styles - ha detto la regista - è stato come un sogno che diventa realtà, perché è il mio artista preferito. Girare con lui è stato anche un po' dolceamaro, perché da una parte è stato il giorno più felice della mia vita, dall'altro, al secondo giorno di riprese, il mio paese, l'Ucraina, è stato invaso, quindi si può solo immaginare con che tipo di emozioni eravamo sul set. Io e il mio team dell'Ucraina abbiamo riversato così tanto amore in questo video, e sullo schermo si vede. Sarà un videoclip che non dimenticherò mai, adesso posso andare felicemente in pensione. Harry's House è il terzo album in studio di Harry Styles e arriva a 3 anni di distanza dal precedente Fine Line, certificato doppio platino in Italia con oltre 7 miliardi di stream e rimasto per 100 settimane consecutive nella Top 100 della classifica Fimi/Gfk top of the music degli album più venduti. Le 13 nuove tracce che lo compongono sono state registrate in diverse location, tra Regno Unito, Los Angeles e Tokyo, dal 2020 al 2021. È stato scritto da Harry insieme ai suoi collaboratori di lunga data Kid Harpoon, Tyler Johnson, and Mitch Rowland.

Harry sarà inoltre l'headliner del Coachella Festival, il 15 e 22 aprile. A sguire tornerà live con il Love on Tour, a supporto del nuovo album, e si esibirà negli stadi e arene di tutto il mondo a partire dall'11 giugno. Prima data a Glasgow. Sarà anche in Italia con due date sold out previste all'Unipol Arena di Bologna il 25 luglio e al Pala Alpitour di Torino il 26 luglio.

