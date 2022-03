Musica: 7mila spettatori in piazza Bologna a concerto pace

(ANSA) - BOLOGNA, 31 MAR - Saranno settemila gli spettatori che martedì 5 aprile potranno accedere in piazza Maggiore a Bologna al concerto per la pace in Ucraina 'Tocca a noi', promosso dalla Rappresentante di Lista e al quale hanno aderito numerosi artisti.

I biglietti si potranno prenotare da domani alle 12 sul sito toccaanoi.boxerticket.it, saranno gratuiti con la possibilità per chi lo vorrà di fare una donazione a Save the Children. Il concerto comincerà alle 20 e e giovedì sarà trasmesso su Rai 3.

Oltre alla Rappresentante di Lista, si alterneranno sul palco Brunori Sas, Diodato, Elisa, Elodie, Fast Animals and Slow Kids, Gaia, Gianni Morandi, Noemi, Paolo Benvegnù, Rancore, The Zen Circus, e altri che si aggiungeranno. A condurre la serata, Andrea Delogu che guiderà lo spettacolo, con la partecipazione di Ema Stokholma, Marco Baliani e Daniele Piervincenzi. (ANSA).