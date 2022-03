Irama annuncia le date del nuovo tour estivo

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Irama annuncia le date estive del suo tour in partenza dall' 1 luglio. Gli show, prodotti e distribuiti da Vivo Concerti, si terranno a Capannori (Lu) (Area Verde, l'1 luglio), Legnano (Mi) (Rugby Sound Festival il 7 luglio), Cattolica (Rn) (Arena della Regina, l'8 luglio), Ferrara (Summer Vibez, il 10 luglio), Codroipo (Ud) (Villa Manin, il 12 luglio), Parma (Parco Ducale, il 14 luglio), Nichelino (To) (Sonic Park Stupinigi, il 16 luglio), Servigliano (Fm) (Nosound Fest, il 21 luglio), Ortona (Ch) (Piazza San Tommaso, il 22 luglio), Sarzana (Sp) (Moonland, il 24 luglio), Jesolo (Ve) (Spiaggia del Faro mercoledì il 3 agosto), Monopoli (Ba) (Costa dei Trulli Festival il 5 agosto), Marina di Ginosa (Ta) (Melodye Music Fest il 6 agosto), Alghero (Ss) (Anfiteatro Maria Pia, l'8 agosto), Diamante (Cs) (Teatro dei Ruderi di Cirella, il 20 agosto), Catania (Villa Bellini, il 2 settembre) e Agrigento (Teatro Valle dei Templi, sabato 3 settembre).

Ma prima di partire con le date estive, Irama terrà quattro concerti: sarà a Mantova il 24 aprile, a Roma il 26, a Napoli il 28 e il 30 ad Assago (Mi), appuntamento già sold out. Con un totale di 31 dischi di platino e 4 dischi d'oro e oltre 1 miliardo e 200 milioni di stream e 650 milioni di visualizzazioni, Irama si è da poco imposto al 72° Festival di Sanremo con Ovunque Sarai (classificatosi alla #4 posizione), il secondo brano italiano più ascoltato al mondo su Spotify e certificato disco di platino. Il 25 febbraio è uscito il nuovo album Il Giorno in Cui ho Smesso di Pensare (disco d'oro) progetto musicale maturo e vicino alle musicalità americane ed europee, eclettico e liberatorio, mix di musica urban e di matrice latin/pop.

I biglietti per le date estive di Irama saranno disponibili su vivoconcerti.com da venerdì 1 aprile, alle ore 12 e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 6 aprile alle ore 11:00.

L'organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali. (ANSA).