Vivica Genaux e il virtuosismo vocale barocco

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Il mezzosoprano americano Vivica Genaux, stella della vocalità barocca, e l'ensemble Concerto de' Cavalieri diretto da Marcello Di Lisa debuttano a Roma per l' Istituzione Universitaria dei Concerti il 5 aprile - alle 20:30, Aula Magna della Sapienza - proponendo alcune delle arie più belle composte per Carlo Broschi, universalmente conosciuto come Farinelli, protagonista indiscusso dei teatri d'opera del Settecento in tutta Europa e per altri celebri castrati quali Nicolò Grimaldi e Francesco Bernardi, meglio noti come Nicolini e Senesino, anch'essi tra i dominatori dell'opera barocca nella prima metà del secolo. Si tratta di brani di grande virtuosismo come "Son qual nave" composta dal fratello di Farinelli Riccardo Broschi e "Son qual misera colomba" di Hasse, concepiti per esaltare le straordinarie doti vocali dell'interprete; ma anche melodie struggenti e di grande bellezza come "Alto Giove" di Porpora e "Cara Sposa" di Handel. A completamento del programma, alcuni brani strumentali: l'Overture dell'opera Rinaldo di Handel, il Concerto grosso op. 6 n. 4 di Corelli e due concerti di Vivaldi, l'RV121 per archi e il Concerto op. 3 n. 5 per due violini, tratto dall'Estro armonico.

Di Vivica Genaux il pubblico e la critica di tutto il mondo apprezzano le qualità vocali e artistiche fin dal suo debutto nel 1994 a Firenze nel ruolo di Isabella ne L'italiana in Algeri di Rossini. L' artista quest' anno ha in programma spettacoli in Cina, Germania, Italia, Giappone, Spagna, Svizzera e Stati Uniti. Il Concerto de' Cavalieri, fondato e diretto dal clavicembalista Marcello Di Lisa, si è costituito a Pisa presso la Scuola Normale Superiore e si è in breve tempo affermato come una delle principali formazioni italiane nel campo della musica antica. (ANSA).